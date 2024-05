Os bombeiros retomam, na manhã desta terça-feira (21), as buscas por um homem que está desaparecido desde o final de semana entre São José dos Ausentes e Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. Ele era um dos três ocupantes de uma Toyota Hilux que caiu no Rio Contas/Capivaras no final de semana após tentar fazer a travessia, na localidade de Varzinha. O caso teria ocorrido ainda no sábado (18) e as buscas começaram na manhã de domingo (19). A identidade dele não foi divulgada.