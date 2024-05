O Sábado Solidário do Banco de Alimentos de Caxias do Sul, que ocorreu no último sábado em 45 supermercados da cidade, arrecadou 19.337kg quilos de doações. O número, segundo a Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA), é recorde nos últimos 18 anos.