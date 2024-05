O Aeroporto Regional Hugo Cantergiani continua sendo um ponto importante para o recebimento de doações e desembarque de equipes que estão trabalhando na tragédia climática por todo o Rio Grande do Sul. Em um deles, neste domingo (12), cerca de uma tonelada de medicamentos foram recebidos no local para serem destinados a Caxias do Sul e outros municípios da região. Os medicamentos foram doados pela ex-BBB Emilly Araújo, campeã do programa em 2017 e que é de Eldorado do Sul, e pelo palestrante Phillipe Simões.