A oficina Superando o Medo de Dirigir, promovida pela prefeitura de Caxias do Sul, está com as inscrições abertas. Ministrada por servidores da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), é destinada para pessoas que têm medo ou insegurança para dirigir. A atividade, gratuita, ocorre na próxima quinta-feira (16), das 19h às 22h, no auditório da SMTTM (Rua Moreira César, 1.666, bairro Pio X).