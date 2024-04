A Rua Ludovico Cavinatto, na altura do viaduto sobre a RS-122, em Caxias do Sul, exige cautela, paciência e atenção do motorista, principalmente nos horários de pico. Quando necessário cruzá-la, seja saindo ou acessando a Rua Abramo Mazocchi, em direção ao bairro Pioneiro, é preciso contar com a generosidade dos demais motoristas.