A Secretaria Municipal da Receita (SMR) de Caxias do Sul anunciou nesta segunda-feira (29) a digitalização de processos de serviços públicos como forma de desburocratizar atendimentos e prestar agilidade aos moradores do município. A mudança, que estará nas plataformas digitais da prefeitura, será para cerca de 85% dos setores da SMR e começa na próxima segunda-feira (6), com a conclusão de alterações no atendimento previstas para o dia 28 de junho.