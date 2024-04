Até a próxima segunda-feira (15), profissionais da área de Tecnologia da Informação podem se inscrever para participar como bolsistas no projeto Jogos Eletrônicos Educativos para Educação Financeira – FinEdPlay – SICT, da Universidade de Caxias do Sul (UCS). O projeto, contemplado em edital da Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, tem o objetivo de preparar estudantes do Ensino Fundamental e do Médio a planejar, utilizar e aplicar adequadamente o dinheiro. A divulgação dos dois selecionados será no dia 24.