O histórico prédio do antigo Lanifício Sehbe de Galópolis receberá reparos, conforme anunciado na segunda-feira (8) pela prefeitura de Caxias do Sul. As obras serão na substituição do telhado e na colocação de tapumes para preservar a fachada do edifício, a partir de acordo judicial com a empresa Proserra Engenharia e Construções Ltda. O investimento é de R$ 580 mil. As melhorias buscam reverter e evitar deteriorações causadas pelo tempo. Já para os moradores, segue a luta para que o prédio seja transformado em um centro comunitário.