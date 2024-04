Mais de 2,5 mil pontos de iluminação pública receberam luminárias de LED em Caxias do Sul, de acordo com a prefeitura. A contagem foi feita até a última quinta-feira (4). O trabalho é realizado pelo Consórcio Luz de Caxias, que venceu o contrato da parceria público-privada (PPP) para assumir o serviço no município por 24 anos.