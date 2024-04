A reunião de trabalho do Comitê Pop Rua de Caxias do Sul recebeu nesta quarta-feira (3) o coordenador estadual do Movimento Nacional de Luta e Defesa da População em Situação de Rua (MNLDPSR), Nilton Policena. Um dos nomes mais atuantes do RS em grupos que buscam políticas públicas a esta população, o ativista avaliou que o Rio Grande do Sul ainda precisa avançar mais em ações para as pessoas que estão nesta condição.