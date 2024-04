Moradores da Serra devem deixar o guarda-chuva à mão e redobrar a atenção nesta semana. É que a previsão do tempo indica dias chuvosos pela frente. Conforme a Climatempo, há alerta para temporais na quarta-feira (1º) e na quinta-feira (2) na região. A sexta-feira pode ser o dia com maior acumulado em Caxias do Sul, chegando a 80 milímetros (mm) de chuva. Além disso, as temperaturas máximas devem ficar de 3°C a 5°C acima da média para o período até 10 de maio.