Moradores de Caxias do Sul começarão a perceber, nos próximos dias, a presença de novos contêineres amarelos, destinados ao recolhimento de lixo seletivo na cidade. Uma remessa de cem equipamentos foi recebida pela Codeca no último sábado (30) e faz parte do lote de 500 novas unidades adquiridas. O investimento total é de R$ 494.500,00. A companhia não divulga os locais onde os novos equipamentos substituirão os contêineres que estão avariados.