Homens e mulheres trans e travestis terão atendimento de saúde especializado a partir da terceira semana de abril em Caxias do Sul. O Ambulatório Especializado no Processo Transexualizador será inaugurado na próxima sexta-feira (12) e funcionará junto do Centro Especializado em Saúde. Os atendimentos começam a partir do dia 17, sempre às quartas-feiras, das 13h às 16h.