A Universidade de Caxias do Sul (UCS) está com inscrições abertas para o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). No total, são 575 vagas abertas e as inscrições podem ser realizadas até está sexta-feira (15). O candidato deve realizar a inscrição no portal Acesso Único do Ministério da Educação. O resultado da pré-seleção será divulgado a partir do dia 21.