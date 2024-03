Mulheres de todas as idades são convocadas para cuidar da saúde neste sábado (9). Todas as unidades básicas de saúde (UBSs) estão abertas até as 15h para receber o público feminino, com oferta de exames, consultas e vacinas em uma iniciativa em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado na sexta-feira (8).