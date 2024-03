Com o tema Oportunidade de sono a todos para saúde global, Caxias do Sul participa pela primeira vez da Semana do Sono. As ações serão realizadas de 11 a 17 de março com o apoio de uma série de profissionais da Serra. Idealizado pela Associação Brasileira do Sono (Absono), o evento ocorre anualmente em todo o país. A finalidade é levar conhecimento à população com informações qualificadas, novidades e as últimas pesquisas sobre o assunto.