A professora Daiane Cavalli Pereira Pasquali, 38 anos, teve uma ideia para arrecadar recursos para a causa animal, em Caxias do Sul. Desde fevereiro de 2022, o Book Pet recebe doações de livros e revende os exemplares com valores abaixo do mercado. O dinheiro arrecadado com as vendas é repassado para protetores independentes e ONGs de proteção animal da cidade.