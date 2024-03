É por meio da língua inglesa que crianças, adolescentes e adultos de comunidades de Caxias do Sul estão aprendendo a olhar de uma forma diferente para a própria realidade. Um projeto de professores voluntários leva aulas de inglês, de graça, para instituições sociais do município. Com o nome de Rise Up, que significa elevar-se em tradução livre, a iniciativa começou em 2019 e já formou mais de 100 alunos.