Com o objetivo de celebrar o Dia Internacional da mulher, comemorado nesta sexta-feira (8), o Sine Caxias, em parceria com a Coordenadoria da Mulher da Prefeitura de Caxias do Sul, realizará um mutirão de atendimento preferencial às mulheres em busca de empregos. A ação será na agência do Sine, na Rua Bento Gonçalves, 1.901, das 8h até as 17h.