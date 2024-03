A implantação de um parque junto ao futuro Centro de Proteção Animal de Caxias do Sul avançou mais um passo nas últimas semanas. A prefeitura está finalizando o processo de aluguel da área de 7,8 hectares, por R$ 12 mil mensais. A construção da área de lazer está prevista para ocorrer ao mesmo tempo do Centro de Proteção, cujo projeto está passando por ajustes finais. O complexo vai ficar na localidade de Colônia Sertorina, próximo da Estrada dos Romeiros, no limite de Caxias com Farroupilha.