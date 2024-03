As 24 diretrizes e 72 propostas elaboradoras pelo Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana (Planmob Caxias) serão apresentadas à comunidade caxiense no dia 27 de março, uma quarta-feira, no plenário da Câmara de Vereadores. A reunião pública está marcada para ocorrer a partir das 18h30min.