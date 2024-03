O mês de março será marcado pela posse da primeira mulher em 91 anos de história de uma das entidades de classe mais representativas da Serra. Eremi Melo, 59 anos, assumiu a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e Região nesta sexta-feira (1º). Ela é irmã do atual presidente, Assis Melo, de quem partiu a ideia da transmissão de cargo, aprovada por unanimidade pela diretoria executiva. A permanência dela à frente da entidade vai durar um mês, sendo que a gestão de Assis na presidência segue até 2027.