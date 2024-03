A Rua Os Dezoito do Forte, entre a Humberto de Campos e a Treze de Maio, em Caxias do Sul, estará com o trânsito bloqueado no domingo (17), em virtude de uma obra de substituição de rede de drenagem. Os bloqueios ocorrerão ao longo do dia, com interrupções pontuais do fluxo de trânsito. Em caso de chuva, uma nova data será informada.