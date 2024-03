O corpo de Marinêz Santiago Ramos, 64 anos, será sepultado às 14h desta quinta-feira (7), no cemitério da Capela de São Francisquinho de Ilhéus, no distrito de Criúva, no interior de Caxias do Sul. Ela morreu após ser atropelada e prensada pelo próprio carro contra o portão de casa. O velório ocorre na capela mortuária São José de Ana Rech.