No altar da Catedral Diocesana de Caxias do Sul, uma urna dourada, rodeada de rosas vermelhas, guardava um pedaço do fêmur e o pé de Santa Teresinha do Menino Jesus, consideradas relíquias pela Igreja Católica. Movidas pela fé, mais de 700 pessoas prestigiaram a missa presidida pelo frei Everton Machado, provincial das Carmelitas na Região Sul do Brasil, neste domingo (17), em homenagem à santa.