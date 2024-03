Os trabalhadores autônomos de Caxias do Sul devem ficar atentos, pois o carnê relativo ao Imposto Sobre Serviços (ISS) de 2024, com vencimento a partir de 14 de março, não será enviado pelos Correios. A emissão se limitará apenas aos meios digitais. A medida tem como intuito economizar recursos públicos que seriam gastos com impressão e postagem.