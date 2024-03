Um homem morreu na manhã de segunda-feira (11), no Hospital Pompéia, em Caxias do Sul, após ser prensado dentro do caminhão de coleta de lixo. O motorista da Codeca, responsável pelo recolhimento, percebeu que a vítima caiu do contêiner de lixo verde dentro do veículo. Imediatamente, o condutor acionou as equipes dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Natural de São Leopoldo, o homem morto foi identificado como Rudinei Martins Carvalho, 38 anos.