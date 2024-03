Um homem de 25 anos, ainda não identificado, foi baleado na cabeça na manhã deste domingo (17), no bairro Monte Pasqual, em Farroupilha. A tentativa de homicídio ocorreu na Rua Severino Cândido Lodi, às 11h30min. De acordo com a Brigada Militar (BM) do município, que atendeu a ocorrência, a vítima estava na rua quando foi surpreendida por três homens em um veículo Gol, de cor branca. Ao sair do carro, o trio efetuou diversos disparos, sendo que um deles atingiu a cabeça da vítima.



A polícia fez buscas pelo bairro, mas não localizou os suspeitos, nem o veículo com as características informadas pelas testemunhas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o ferido ao Hospital São Carlos. Na sequência, ele foi transferido para o Hospital Pompéia, em Caxias do Sul, onde segue em atendimento. O estado, conforme a BM, é considerado grave.



Ainda segundo a polícia, a vítima tem antecedentes pelos crimes de homicídio, roubo, furto, receptação de veículo, ameaça, tráfico de drogas, entre outros.