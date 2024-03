Um estabelecimento comercial de Caxias do Sul foi autuado pelo Procon nesta sexta-feira (15) por expor produtos fora do prazo de validade. A fiscalização do órgão foi chamada de Operação de Páscoa e ocorreu após denúncias de moradores. No local, que pertence a uma grande rede varejista, o Procon constatou 88 unidades de produtos vencidos disponíveis para a venda direta aos consumidores.