A situação da Escola Estadual Professor Apolinário Alves dos Santos, em Caxias do Sul, segue indefinida. Interditada desde 8 de dezembro de 2023 por problemas na rede elétrica, a instituição de ensino passou por um processo de dispensa de licitação para contratação de uma empresa responsável pelo serviço no dia 27 de fevereiro. No entanto, nenhuma das seis companhias concorrentes cumpriram com os requisitos necessários, e o processo precisará ser repetido.