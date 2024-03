Uma comitiva da prefeitura Caxias do Sul visitou dois colégios em Belo Horizonte (MG) na sexta-feira (15). As duas escolas, uma de ensino fundamental e a outra de educação infantil, integram o projeto da parceria público-privada (PPP) da capital mineira. Em Caxias do Sul, uma lei assinada em 3 de janeiro de 2024 autoriza a construção de 35 escolas de educação infantil, que abririam oito mil vagas na rede pública. Por isso, a finalidade da viagem foi conhecer o modelo mineiro para trabalhar ideias semelhantes na cidade gaúcha.