A prefeitura de Caxias do Sul firmou novos contratos com três hospitais do município e um de Flores da Cunha para reduzir a fila de espera histórica por serviços públicos de saúde. O pacote contratado prevê, por exemplo, a realização de 9,9 mil consultas com especialistas, 2,6 mil exames e 312 cirurgias eletivas no primeiro semestre de 2024.