A prefeitura de Caxias do Sul instaurou nesta terça-feira (19) a Regularização Fundiária Urbana (Reurb), processo legal para iniciar a regularização no loteamento Monte Carmelo dos três primeiros lotes, onde vivem cerca de 45 famílias. Ao longo do ano, outros lotes também devem avançar no processo de regularização. A Reurb, prevista pela lei 13.465/2017, ocorre para tornar regular áreas urbanas informais ou com irregularidades e foi realizada na Igreja São Frei Pio.