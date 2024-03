A menos de uma semana do fim do verão, Caxias do Sul registrou nesta quinta-feira (14) a maior temperatura para este mês de março. O termômetro da estação meteorológica do Aeroporto Hugo Cantergiani marcou 32ºC. De acordo com a Climatempo, a temperatura foi registrada às 14h, 15h e 16h. Historicamente, as marcas na cidade no terceiro mês do ano ficam nos 25,3ºC, ou seja, 7°C abaixo do registrado nesta quinta-feira.