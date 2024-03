Durante um encontro, enquanto Gustavo Dalle Laste e Karen Kern se conheciam melhor, o sorvete gelado era degustado em meio a uma conversa sobre o sonho que os dois tinham de serem pais. Ao longo do relacionamento, mesmo com as mudanças causadas a partir de 2020 após o diagnóstico de Dalle Laste com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), o desejo de construir uma família se manteve presente. No último domingo (3), depois de nove anos juntos, as fumaças em tom forte de cor-de-rosa do chá revelação anunciaram que o casal está à espera de gêmeas.