As hortênsias, que são uma característica de Gramado, estão ganhando uma companhia no Centro da cidade. Isso porque, para convidar e preparar a comunidade local e os visitantes a participarem da 33ª Festa da Colônia, a Secretaria Municipal da Agricultura e a Gramadotur plantaram milho ao longo da Avenida Borges de Medeiros. O evento será realizado, com entrada franca, entre os dias 25 de abril e 12 de maio no complexo do Expogramado.