Três homens ficaram feridos após uma colisão envolvendo uma carreta Scania e um caminhão Ford Cargo 815, no início da tarde desta quinta-feira (22), em Caxias do Sul. O acidente ocorreu por volta das 12h30min, no km 71 da RS-122, próximo do acesso ao bairro Distrito Industrial, pela Rua João Rippel.