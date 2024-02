Implantado em 2016 para atender à legislação federal, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de Caxias do Sul está passando pela primeira revisão. A política reúne ações, programas e diretrizes para a coleta e tratamento de resíduos urbanos, de construção civil, de saúde e de tratamento de esgoto, entre outros. Com o auxílio de técnicos do Senai, o município propôs novas regras, que estão disponíveis para avaliação do público no site da prefeitura.