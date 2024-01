Estrada de chão, pedras, buracos e risco para moradores e condutores. Essa é a realidade de um trecho de aproximadamente 500 metros do Travessão Leopoldina, no bairro São Cristóvão, em Caxias do Sul. Uma via que também passa pelo bairro Serrano, com a situação mais delicada entre as ruas Deputado Nadyr Rossetti e Nilo Peçanha. Com uma subida íngreme, curva acentuada e buracos, os problemas são constantes. Não são raros os veículos que derrapam e caem às margens da rua.