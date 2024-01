2023 terminou com diversas frente de obras nas ruas de Caxias do Sul e, assim como outras atividades, as equipes responsáveis por esses trabalhos entraram em recesso nas festas de fim de ano. Intervenções como a reformulação do acesso ao bairro Desvio Rizzo, a implantação de uma galeria de drenagem na Rua Graciema Formolo, no bairro Sagrada Família, e no acesso ao bairro Planalto não avançaram na última semana. Passado o Revéillon, contudo, gradualmente a movimentação nos canteiros de obras vão sendo retomadas.