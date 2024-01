A Avenida Júlio de Castilhos, em Caxias, terá bloqueio parcial para obras até o fim de janeiro. As intervenções começaram nesta quarta-feira (3), entre as ruas Treze de Maio e Humberto de Campos, no bairro Lourdes, e são realizadas para a implantação de rede de esgoto sanitário. A interrupção ocorre no sentido centro-bairro.