Os acidentes com tratores voltam a preocupar na Serra. Conforme levantamento do Pioneiro, nove mortes foram registradas em 2023. Apenas em dezembro de 2023, duas pessoas da mesma família perderam a vida. No dia 2, Dalci Toso, 62 anos, morreu ao acidentar-se com um trator pulverizador, enquanto trabalhava em um parreiral da propriedade dele, em Vila Jansen, em Farroupilha. Já no dia 19, Michel Zamboni, 35, que era sobrinho de Toso, morreu quando realizava uma manutenção na máquina, em Mato Perso, localidade de Flores da Cunha. O alerta é ainda maior neste início do ano, quando há a colheita de uma das principais culturas da Serra, a uva.