O impasse neste início de gestão da prefeitura de Caxias do Sul sobre o setor materno-infantil, em área alugada do Hospital Pompéia, muitas gestantes acabaram buscando atendimento no Hospital Geral (HG). A instituição chegou a ter aumento de 40% na demanda durante a manhã desta quarta-feira (3), registrando sobrecarga. Apesar disso, todas as mulheres foram atendidas, segundo a assessoria. Na parte da tarde, atendimentos de baixo risco retornaram para o Pompéia, que desde a manhã está com médicos, após uma transferência de Santa Catarina, reabrindo, assim, a ala.