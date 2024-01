O Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), em Caxias do Sul, está com inscrições abertas para 15 cursos gratuitos de qualificação na modalidade Educação a Distância (EAD) em diversas áreas. Todos serão de forma online. Entre as opções estão nutrição ideal para o exercício físico, design thinking, liderança, gestão de pessoas e negociação e empreendedorismo: da ideia ao plano de negócios.