As nuvens escuras que tomaram conta de Caxias do Sul na tarde desta quinta-feira (4) só ameaçaram a chuva. Com tempo estável e o surgimento de sol forte em alguns momentos, moradores do bairro Serrano aproveitaram para limpar as casas, ruas e calçadas e também reconstruir telhados atingidos pelo vento e pelo granizo do temporal de quarta (3).