Em função das obras viárias do novo acesso ao bairro Planalto, a Feira do Agricultor do Planalto I mudará de local a partir deste sábado (20). A ação, que ocorria na Rua Francisca Xavier Cabrini passa a ser na Avenida Marcopolo. A Fiscalização de Trânsito estará no local orientando os condutores. A atividade ocorre das 10h às 12h.