A distância de quase 12 mil quilômetros não foi o suficiente para que o morador de Caxias do Sul Adamir Anghinoni Júnior, 44 anos, não ficasse impactado com o que viu no noticiário. Júnior, como é mais conhecido, viu uma criança ensanguentada após um bombardeio em uma creche na Ucrânia. Foi quando decidiu ir como voluntário para a guerra contra a Rússia, iniciada há quase dois anos. Ele atua no lado ucraniano.