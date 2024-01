Um dos principais desafios de todas as unidades de saneamento do Brasil é a redução da perda de água no caminho percorrido da estação de tratamento até às casas e imóveis. Essa realidade não é diferente em Caxias do Sul, sendo que nos últimos três anos uma série de ações foram implantadas para reduzir as perdas na captação e distribuição do recurso hídrico dentro da cidade. De acordo com o levantamento do Serviço Autonômo Municipal de Água e Esgoto (Samae), as medidas evitaram o desperdício de 9,7 milhões de litros de água em Caxias. Dessa forma, o Samae economizou, aproximadamente, R$ 43 milhões em tratamento.