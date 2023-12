Um local normalmente utilizado para sentenças, onde muitos são réus por crimes, nesta segunda-feira (11) teve uma ressignificação. No lugar do julgamento, o salão do júri do Fórum da Comarca de Caxias do Sul teve música e sociabilidade. O projeto RAPajador encerrou as atividades de 2023, com apresentações artísticas e uma retrospectiva das ações feitas para parte dos jovens atendidos.