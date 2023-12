O grupo que realizava estudos para a parceria público-privada (PPP) para administração do parque de eventos da Festa da Uva, em Caxias, não conseguiu entregar o trabalho no prazo que havia sido estipulado em edital. O procedimento de manifestação de interesse (PMI), conduzido pelo consórcio Novos Pavilhões, tinha o objetivo de criar um modelo de negócio para a parceria e também propor novas formas de uso ao complexo, tornando uma área voltada para eventos, turismo e entretenimento. Com o fim do prazo, o processo foi extinto e não há mais alternativas para apresentação do levantamento já realizado.